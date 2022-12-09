Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, з якою пробув до поточного року. А нещодавно стало відомо, що зірка розлучилася і вже отримала документи із суду. Пара поки що ніяк не коментує цю інформацію, але вже встигли перестати стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу Крістіна вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Поговоримо?", - Почала зірка, запрошуючи до розмови.

"Чи ви мрієте ще про свій будинок?", - запитав фанат.

"Так, мрію. І знаю, що він точно буде і точно в Україні", - написала у відповідь зірка.

Варто відповісти, що Крістіна та Володимир разом займалися будівництвом будинку під Києвом. Елітний особняк так і не встигли добудувати і він поки що не готовий. Після новини про розлучення пара ніяк не коментувала інформацію, кому дістанеться будинок.

Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення показав сина, який росте його копією

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, хто їй вкручує лампочку

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані .



