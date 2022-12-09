Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який став зіркою шоу "Маска". Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, з якою пробув до поточного року. А нещодавно стало відомо, що зірка розлучилася і вже отримала документи із суду. Пара поки що ніяк не коментує цю інформацію, але вже встигли перестати стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу Крістіна вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Поговоримо?", - Почала зірка, запрошуючи до розмови.

"Чи ви мрієте ще про свій будинок?", - запитав фанат.

"Так, мрію. І знаю, що він точно буде і точно в Україні", - написала у відповідь зірка.

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Варто відповісти, що Крістіна та Володимир разом займалися будівництвом будинку під Києвом. Елітний особняк так і не встигли добудувати і він поки що не готовий. Після новини про розлучення пара ніяк не коментувала інформацію, кому дістанеться будинок.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк, дом

Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення показав сина, який росте його копією

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, хто їй вкручує лампочку

Також Politeka повідомляла, що дружина Остапчука збентежила радикальною зміною зачіски заради вечері у ресторані .