Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат до 2020 года на Елене Войченко. Жена ему родила двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. А после развода в 2020 Владимир сразу же женился на нотариусе Кристине. Уже с лета текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно стало известно о разводе Остапчука. Хоть подтверждения информации нет, пара перестала следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир показал своего сына, который сейчас находится в Канаде с бывшей женой.
"Похож на папу", - написала фанатка в комментарии.
А до этого Владимир рассказал о том, сколько детям сейчас лет.
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"Сколько лет вашим детям", - спросила фанатка.
"Сыну Эвану 4", - написал Владимир и показал еще одну фотографию своего ребенка.
"Эмилии 9", - написал на еще одном сторис Остапчук и показал дочь.
Напомним, Остапчук после новости о разводе рассказал, какие девушки ему нравится
А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе заговорил о своих детях, которые находятся в Канаде
Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе внезапно оказался за границей