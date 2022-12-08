Телеведущий Владимир Остапчук после новости о разводе показал сына, который растет его копией.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который был женат до 2020 года на Елене Войченко. Жена ему родила двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. А после развода в 2020 Владимир сразу же женился на нотариусе Кристине. Уже с лета текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно стало известно о разводе Остапчука. Хоть подтверждения информации нет, пара перестала следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Владимир показал своего сына, который сейчас находится в Канаде с бывшей женой.

"Похож на папу", - написала фанатка в комментарии.

А до этого Владимир рассказал о том, сколько детям сейчас лет.

"Сколько лет вашим детям", - спросила фанатка.

"Сыну Эвану 4", - написал Владимир и показал еще одну фотографию своего ребенка.

"Эмилии 9", - написал на еще одном сторис Остапчук и показал дочь.

Напомним, Остапчук после новости о разводе рассказал, какие девушки ему нравится

А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе заговорил о своих детях, которые находятся в Канаде

Также Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе внезапно оказался за границей



