Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також зірка є суддею проекту "Майстер Шеф" разом із Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу Ольга поділилася відео де тренувалася.

"І тобі фізкультури", - написала Ольга у своєму блозі.

А до цього зірка поділилася фото з дочкою, розповівши про серпень-місяць.

Серпень завжди пах медом, стиглими яблуками, розпеченими на сонці томатами, сливами, з яких витікає цукор. захід сонця там, по ставку, який трохи висох за літо... Серпень - це спітніла спина, до якої налипла солома. , щасливий, якийсь романтичний, - написала Ольга.

Нагадаємо, Мартиновська та Ярославський показали, як живуть і що їдять далеко від України.

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" уперше за довгий час поділилася новим рецептом.

Також Politeka писала , що Мартиновська з "Майстер Шеф" спробувала позбавити Ярославського його гордості, зірка відповів



