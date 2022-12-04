Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для Украины вместе с коллегой Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга Мартыновская предложила фанатам проголосовать, идут ли усы Владимиру Ярославскому или нет.

77% фанатов проголосовали за ликвидацию растительности, а 23% уверены, что с усами Владимир шикарен.

"Без шансов, он их не сбреет", - написала Ольга в сторис.

"Вова, готов услышать результат опроса с усами или без? Или тебе все равно?", - сказала Оля.

"Ты поставила неправильный вопрос, все очень зависит, как ты спрашиваешь? Смотри, усы нужно вверх или вниз? И все...", - ответил Ярославский.

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