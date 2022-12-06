Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Знаменитость после 24 февраля перестала публиковать рецепты в своем блоге, так как находится в творческом кризисе. А в этот раз, хоть и шуточный, но все же рецепт Ольга решила опубликовать в Инстаграм, поделившись видео. Остается надеятся, что Мартыновская таким образом подняла себе настроение и теперь вернется к своим фанатам с множеством новых вкусных рецептов.

"Сыр для сырника

Домашний кисломолочный творог можно делать разными способами, на базе разных молочных продуктов. В зависимости от того, для чего он вам, и какой вы любите – более сухой или мокрый, более мягкий или тугенький, жирный или наоборот.

Здесь я вам предлагаю рецепт сыра именно для приготовления вкуснейших сырничков", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какой хорошенький румяненький! У нас творог не найдешь, поэтому я часто делаю сама с цельным йогуртом, видео тоже сняла как делать", "Даже не думала, что есть такие люди, которые не знают как творог сделать дома".

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