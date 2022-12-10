Як пише Politeka.net, Крістіна Соловій – відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі на "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Соловій показала обкладинку для нового альбому, поділившись новим фото у блозі.
"Юність. 16.12.22", - написала Соловій дату прем'єри.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Ходитиму Львовом і слухатиму вашу нову пісню", "Ого", "Яка красива", "Слава Україні з Греції".
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