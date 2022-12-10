Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию на "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Соловий показала обложку для нового альбома, поделившись новым фото в блоге.

"Юность. 16.12.22", - написала Соловий дату премьеры.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"буду ходить по Львову и слушать вашу новую песню", "Ого", "Какая красивая", "Слава Украине из Греции".

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