Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию на "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Соловий показала обложку для нового альбома, поделившись новым фото в блоге.
"Юность. 16.12.22", - написала Соловий дату премьеры.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"буду ходить по Львову и слушать вашу новую песню", "Ого", "Какая красивая", "Слава Украине из Греции".
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