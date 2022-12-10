Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, яка також є актрисою та блогеркою. Зірка одружена з блогером Олександром Волошиним, який також веде свій блог. Ганна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна показала, як займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

На кадрах Трінчер лежала на спині, дивлячись у телефон, як робити вправу.

"Один день без чоловіка", - написала Трінчер у своєму блозі.

А до цього Ганна показала, як заспівала гімн України.

"Для тих кому не подобається моя міміка, жестикуляція, артикуляція, як я заспівала, чи доречно я одягалася- йдіть *****)

Я так відчуваю та вважаю все доречним!

Навчіться співати, пройдіть тисячі конкурсів вокальних, шоу, побудуйте свою кар'єру власними коштами, заробленими власною працею, пройдіть крім буллінг, щоденний кібербулінг, подолайте всі перешкоди та відмови, зробіть так, щоб вас запросили співати гімн України перед матчем доречніше, жестикулюйте правильніше за мене – а потім пишіть коментарі", - написала Трінчер.

Нагадаємо, Ганна Трінчер зважилася на кардинальну зміну іміджу, звернувшись за порадою.

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