Певица Анна Тринчер показала, чем занимается без мужа Александра Волошина, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, которая также является актрисой и блогеркой. Звезда замужем за блогером Александром Волошиным, который также ведет свой блог. Анна, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна показала, как занимается спортом, поделившись кадрами в своем блоге.

На кадрах Тринчер лежала на спине, смотря в телефон, как делать упражнение.

"Один день без мужа", - написала Тринчер в своем блоге.

А до этого Анна показала, как спела гимн Украины.

"Для тех кому не нравится моя мимика, жестикуляция, артикуляция, как я спела, уместно ли я одевалась- идите *****)

Я так чувствую и считаю все уместным!

Научитесь петь, пройдите тысячи конкурсов вокальных, шоу, постройте свою карьеру собственными средствами, заработанными собственным трудом, пройдите помимо буллинг, ежедневный кибербуллинг, преодолейте все препятствия и отказы, сделайте так, чтобы вас пригласили петь гимн Украины перед матчем Динамо, спойте лучше , оденьтесь уместнее, жестикулируйте правильнее меня – а потом пишите комменты", - написала Тринчер.

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