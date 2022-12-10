Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала переможницею "Танців з зірками". Після цього Мішина стала головною героїнею шоу "Холостячка", після чого її популярність зросла у рази. На проекті переміг Олександр Еллерт, але збудувати відносини парі не вдалося. А вже минулого року Мішина стала суддею проекту "Україна має талант" разом із Євгеном Котом та Сергієм Притулою. Не забуває Ксенія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз зірка поділилася кадрами, де показувала фігуру.
"Доброго ранку. Обов'язково ранкові ритуали", - написала Мішана у своєму блозі.
А також зірка підтримала фанатку, яка має проблеми із власною самооцінкою.
"Працювати зі своїми страхами, апатією та любов'ю до себе", - написала Мішина, підтримавши фанатку.
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Нагадаємо, Мішина обрала нехитрий образ, поєднавши головні складові вдалого кежуал-цибулю
А ще Politeka повідомляла, що українці накинулися на "Холостячку" Мішину через розкішний відпочинок в Італії.
Також Politeka писала, що "Холостяка" Мішина полонила кожним вигином, дозволивши до себе заглянути у ванну