Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала победительницей "Танців з зірками". После этого Мишина стала главной героиней шоу "Холостячка", после чего ее популярность возросла в разы. На проекте победил Александр Эллерт, но построить отношения паре не удалось. А уже в прошлом году Мишина стала судьей проекта "Україна має талант" вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где показывала фигуру.
"Доброе утро. Обязательно утренние ритуалы", - написала Мишана в своем блоге.
А также звезда поддержала фанатку, которая имеет проблемы с собственной самооценкой.
"Работать со своими страхами, апатией и любовью к себе", - написала Мишина, поддержав фанатку.
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Напомним, Мишина выбрала незамысловатый образ, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука
А еще Politeka сообщала, что украинцы накинулись на "Холостячку" Мишину из-за роскошного отдыха в Италии
Также Politeka писала, что "Холостяка" Мишина пленила каждым изгибом, позволив к себе заглянуть в ванную