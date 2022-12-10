"Холостячка" Ксения Мишина показала, какая у нее фигура, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала победительницей "Танців з зірками". После этого Мишина стала главной героиней шоу "Холостячка", после чего ее популярность возросла в разы. На проекте победил Александр Эллерт, но построить отношения паре не удалось. А уже в прошлом году Мишина стала судьей проекта "Україна має талант" вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где показывала фигуру.

"Доброе утро. Обязательно утренние ритуалы", - написала Мишана в своем блоге.

А также звезда поддержала фанатку, которая имеет проблемы с собственной самооценкой.

"Работать со своими страхами, апатией и любовью к себе", - написала Мишина, поддержав фанатку.

Напомним, Мишина выбрала незамысловатый образ, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука

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