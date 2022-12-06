Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как проводит время в Венеции, где исполнила свою маленькую мечту.
"Только ты ответственен за свою жизнь.
За свои знания, повадки, желания, возможности.
И пусть кто-то думает, что ты неправильный. Главное, чтобы твоя вера в себя оставалась непоколебимой при любых обстоятельствах", - написала Мишина в своем блоге.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Сбежала патриотка", "О войне наверное забыли уже", "Бляха, даже нет на кого положиться", "Хорошего отдыха, но не забывайте о нашей Украине".
Напомним, "Холостячка" Мишина воплотила свою мечту после расставания с Эллертом
А еще Politeka сообщала, что "Холостяка" Мишина пленила каждым изгибом, позволив к себе заглянуть в ванную
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина честно показала, чем занимается по вечерам