Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", показала, как наслаждается отдыхом в Италии, нарвавшись на критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала, как проводит время в Венеции, где исполнила свою маленькую мечту.

"Только ты ответственен за свою жизнь.

За свои знания, повадки, желания, возможности.

И пусть кто-то думает, что ты неправильный. Главное, чтобы твоя вера в себя оставалась непоколебимой при любых обстоятельствах", - написала Мишина в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сбежала патриотка", "О войне наверное забыли уже", "Бляха, даже нет на кого положиться", "Хорошего отдыха, но не забывайте о нашей Украине".

Напомним, "Холостячка" Мишина воплотила свою мечту после расставания с Эллертом

А еще Politeka сообщала, что "Холостяка" Мишина пленила каждым изгибом, позволив к себе заглянуть в ванную

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина честно показала, чем занимается по вечерам