Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома співачка українського походження. Зірка після 24 лютого підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а також відвідала окуповане рідне місто Ірпінь. Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лобода показала, як проводить час в Ізраїлі та засвітила своє волосся, яке з минулого разу подовжило.

«Ізраїль

Вчора була поїздка Цадиким.

Місто Цфат, Тверія, місця поховання, місця сили … Єрусалим.

Просила Всевишнього про допомогу для нас

Сьогодні міні-концерт)", - написала Лобода.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви наростили волосся? На концерті коротше було", "Божого благословення у всіх Ваших справах", "Привіт з Ізраїлю, Хайфа. Вже чекаю на шоу", "Світлана… при всій повазі… православні не ходять до стіни плачу. ", "Ви на святій землі? Обов'язково хочу Вас обійняти...", "Цікаво, записка не випала".

Нагадаємо, Єфросиніна більше не хоче брати інтерв'ю у Лободи, ведуча пояснила своє рішення

А ще Politeka повідомляла, що Лобода показала, як насправді проходять її будні закордоном після скандалу.

Також Politeka писала, що Лобода нарвалася на критику після нової заяви за кордоном



