Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная певица украинского происхождения. Звезда после 24 февраля поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а также посетила оккупированный родной город Ирпень. Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лобода показала, как проводит время в Израиле и засветила свои волосы, которые с прошлого раза удлинила.

"Израиль

Вчера была поездка по Цадиким.

Город Цфат, Тверия , места захоронения , места силы ….Иерусалим.

Просила всевышнего о помощи для нас

Сегодня мини-концерт)", - написала Лобода.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы нарастили волосы? На концерте короче были", "Божьего благословения во всех Ваших делах", "Привет из Израиля, Хайфа. Уже жду шоу", "Светлана… при всем уважении… православные не ходят к стене плача. это не наша святыня", "Вы на святой земле? Обязательно хочу Вас обнять...", "Интересно, записка не выпала".

Напомним, Ефросинина больше не хочет брать интервью у Лободы, ведущая пояснила свое решение

А еще Politeka сообщала, что Лобода показала, как на самом деле проходят ее будни заграницей после скандала

Также Politeka писала, что Лобода нарвалась на критику после нового заявления за границей



