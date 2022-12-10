Відомий український дизайнер Андре Тан зробив добірку образів, у яких можна стильно зустріти Новий рік.

На своїй сторінці в Instagram модельєр розповів про хіти новорічної вечірки 2023 року.

"Кролик любить тих, хто готується до нього заздалегідь. Наступний 2023 рік - Чорного Водяного Кролика. Саме цей опис найкраще передає головні кольори свята: чорний і темно-синій", - пише Андре Тан.

Акуальними будуть образи у темних кольорах. Чорний — не лише вічна класика, а й флер таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслить сукні з оксамиту або асиметрія. Колір настільки класичний, наскільки пластичний у використанні. Можна впевнено відходити від концепції "маленької чорної сукні", граючи з новими фасонами. Зверніть увагу на сміливі тренди: пір'я, блискітки та сітку.

Крім того, за словами дизайнера, перлинно-білі та жовті кольори у 2023 будуть вважатися "щасливими". Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми. Також цікавим варіантом стануть елементи з пір'ям у цих відтінках.

"⭐️ Незалежні етюди в синіх тонах. Синій асоціюється з потягом до пригод і незалежністю. Зустріти цей Новий рік у синьому брючному костюмі — запорука впевненості в собі. До речі, такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами. ⭐️ Спокій і виваженість - блакитний. Дуже актуальне бажання для багатьох із нас — спокійний 2023 рік. Придивіться до небесних відтінків. Менш яскравий ніж попередні кольори, блакитний підійде любителькам суконь із шовку та оксамиту. Це, до речі, теж один із "вдалих кольорів" наступного року", - радить Андре Тан.

І не забувайте про головні хітяри новорічних вечірок: плісовані спідниці, асиметричні сукні, оксамит, блискітки і пір'я.

Нагадаємо, Андре Тан показав, який верхній одяг буде актуальним цієї зими, а що носити не варто.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.