Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Андраде поділилася кадрами, де позувала в корсеті та панчохах. Зірка сиділа на ліжку, вражаючи виглядом.

"Залишу тут, для бабусі", - написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка ти цукерка! Бабуся буде в захваті", "Воо правильно! Ведмедик, в такому разі від нас подяка Раїсі Тимофіївні) Вона у тя класна!" ", "Ти моє сонечко. Люблю тебе. Тільки не хворій, бережи себе", "Бабуся поставила лайк)", "Дівчинка виросла? Хітів немає, хоч тілом візьме? На крайняк?".

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