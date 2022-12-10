Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Андраде поділилася кадрами, де позувала в корсеті та панчохах. Зірка сиділа на ліжку, вражаючи виглядом.
"Залишу тут, для бабусі", - написала Мішель.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Яка ти цукерка! Бабуся буде в захваті", "Воо правильно! Ведмедик, в такому разі від нас подяка Раїсі Тимофіївні) Вона у тя класна!" ", "Ти моє сонечко. Люблю тебе. Тільки не хворій, бережи себе", "Бабуся поставила лайк)", "Дівчинка виросла? Хітів немає, хоч тілом візьме? На крайняк?".
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