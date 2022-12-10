Як пише Politeka.net, Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала ведучою "Орел і Решка". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Андраде і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Андраде поділилася кадрами, де позувала в корсеті та панчохах. Зірка сиділа на ліжку, вражаючи виглядом.

"Залишу тут, для бабусі", - написала Мішель.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

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