Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которая стала ведущей "Орел и Решка". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Андраде и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Ав этот раз Андраде поделилась кадрами, где позировала в корсете и чулках. Звезда сидела на кровати, впечатляя видом.

"Оставлю тут, для бабушки", - написала Мишель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая ты конфетка! Бабушка будет в восторге", "Воо правильно! Мишка, в таком случае от нас благодарность Раисе Тимофеевне) Она у тя классная!", "Мне больше нравится 3 фото, просто", "Чего такой отстойный бюстгальтер? Бабушкин", "Ты мое солнышко. Люблю тебя. Только не болей, береги себя", "Бабушка поставила лайк)", "Девочка выросла? Хитов нет, хоть телом возьмет? На крайняк?".

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