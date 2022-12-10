"Холостяк" Михайло Заливако з'явився у компанії Анни Богдан, яка перемогла на проекті.

Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Ганна Богдан, з якою Михайло зустрічався упродовж року після шоу. Але парі зірвалася пережити разом труднощі, пов'язані з повномасштабним вторгненням. Натомість і Ганна, і Михайло стали успішними блогерами в Інстаграм.

А цього разу Богдан поділилася фотографією, яку опублікував Заливако у своєму сторісі. На фото пара позувала у якомусь закладі у Тулумі, Мексика. Цим знімком Михайло вирішив привітати свою екс-подружку із Днем народження.

"Щасливий день народження", - написав Михайло на фото.

"Рік тому", - додав Заливако знизу фотографії.

А до цього Богдан замислилась про прожитий рік.

"Люди це книги, а її сторінки це роки.

І ось сьогодні перегортається чергова сторінка мого життя, моєї книги. Сторінка цього року була дуже складна та важка.

Але наступну сторінку, я хочу написати світлу та щасливу, зі світом та перемогою України. Сьогодні, на мій день народження, бажання в мене одне, як у більшості українців", - написала Богдан.

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