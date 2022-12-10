Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Анна Богдан, с которой Михаил встречался на протяжении года после шоу. Но паре не удалось пережить вместе трудности, связанные с полномасштабным вторжением. Зато и Анна, и Михаил, стали успешными блогерами в Инстаграм.
А в этот раз Богдан поделилась фотографией, которую опубликовал Заливако в своем сторис. На фото пара позировала в каком-то заведении в Тулуме, Мексика. Этим снимком Михаил решил поздравить свою экс-подружку с Днем рождения.
"Счастливого Дня рождения", - написал Михаил на фото.
"Год назад", - добавил Заливако снизу фотографии.
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А до этого Богдан замыслилась о прожитом годе.
"Люди это книги, а ее страницы это годы.
И вот сегодня пролистывается очередная страница моей жизни, моей книги. Страница в этом году была очень сложная и тяжелая.
Но следующую страницу, я хочу написать светлую и счастливую, с миром и победой Украины. Сегодня, на мой день рождения желание у меня одно, как у большинства украинцев", - написала Богдан.
Напомним, Анна Богдан показала, себя до встречи с "Холостяком" Заливако и после расставания
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан игнорирует украинцев и продолжает хвалиться отдыхом
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