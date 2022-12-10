Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". А після цього зірка стала головною героїнею шоу "Холостячка", де обрала переможцем Олександра Еллерта, з яким їй не вдалося збудувати стосунки. Але завдяки проекту Мішина стала набагато популярнішою. А минулого року Ксенія була суддею "Україна має талант" разом із Сергієм Притулою та Євгеном Котом. Не забувають Мішина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ксенія вирішила поговорити з фанатами.
"Ваші питання", - написала зірка, звернувшись до фоловерів.
"Піди на проект "Холостячка" ще раз!" - написала зірка.
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"А ви б дивилися?", - відповіла питанням на запитання Ксенія та запропонувала два варіанти відповіді.
"Платон переходить із вами українською мовою?", - запитав фанат.
"Я його не змушую. Не божеволію... І так і так буває. Няня наша спілкується виключно українською, фільми та серіали ми дивимося теж українською. Навчання звичайно теж, тобто він думає, що вибір є, але на насправді його немає... :))) Я розумію, що всі наші діти вже проукраїнські та всі розуміють", - написала зірка.
Нагадаємо, Мішина обрала нехитрий образ, поєднавши головні складові вдалого кежуал-цибулю
А ще Politeka повідомляла, що українці накинулися на "Холостячку" Мішину через розкішний відпочинок в Італії.
Також Politeka писала, що "Холостяка" Мішина полонила кожним вигином, дозволивши до себе заглянути у ванну