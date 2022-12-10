Актриса Ксения Мишина из шоу "Холостячка" показала себя и обратилась к украинцам с неожиданным вопросом.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая победила на шоу "Танці з зірками". А после этого звезда стала главной героиней шоу "Холостячка", где выбрала победителем Александра Эллерта, с которым ей не удалось построить отношения. Но благодаря проекту Мишина стала намного популярней. А в прошлом году Ксения была судьей "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом. Не забыват Мишина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Ксения решила поболтать с фанатами.

"Ваши вопросы", - написала звезда, обратившись к фолловерам.

"Пойди на проект "Холостячка" еще раз!", - написала звезда.

"А вы бы смотрели?", - ответила вопросом на вопрос Ксения и предложила два варианта ответа.

"Платон переходит с вами на украинский язык?", - спросил фанат.

"Я его не заставляю. Не схожу с ума... И так и так бывает. Няня наша общается исключительно на украинском, фильмы и сериалы мы смотрим тоже на украинском. Учеба конечно тоже, то есть он думает, что выбор есть, но на самом деле его нет... :))) Я понимаю, что все наши дети уже проукраинские и все понимают", - написала звезда.

Напомним, Мишина выбрала незамысловатый образ, соединив главные составляющие удачного кэжуал-лука

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