Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка розійшлася з Володимиром Дантесом, після чого почала зустрічатися з Михайлом Кацуріним. А недавно пара записала спільну пісню. Українці по-різному відреагували на прем'єру. Надя Решила у своєму Інстаграмі поділиться найцікавішими коментарями.

"По-перше, перегортайте карусель, там усі мої улюблені ваші коментарі", - написала Дорофєєва у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Досить їх забезпечувати) спочатку Дантес тепер цей) знайди нормального мужика)", "Пісня офігенна, ситуація гівно", "Коменти від справжніх українців", "Мені ще сподобався коментар про те, що Вові підходить новий імідж", "Як би не ця ситуація я б не дізналася хто така Даша Кацуріна. Даша топ", "Взагалі не розумію, який контекст всього цього, але пісня – це кохання, слухаю на репіті".

Нагадаємо, Дорофєєва з новим бойфрендом записали нову пісню про своє кохання, українці в люті

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва та Кацурін заспівали про свої стосунки, але нарвались на критику

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, які чоловіки її приваблюють найсильніше.



