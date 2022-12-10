Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда разошлась с Владимиром Дантесом, после чего начала встречаться с Мишей Кацуриным. А недавно пара записала совместную песню. Украинцы по разному отреагировали на премьеру. Надя Решила в своем Инстаграм поделится самыми интересными комментариями.

"Во-первых, пролистайте карусель, там все мои любимые ваши комментарии", - написала Дорофеева в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хватит их обеспечивать) сначала Дантес теперь этот) найди нормального мужика)", "Песня офигенная, ситуация говно", "Комменты от истинных украинцев", "Мне еще понравился комментарий о том, что Вове подходит новый имидж", "Как бы ни эта ситуация я бы не узнала кто такая Даша Кацурина. Даша топ", "Вообще не понимаю, какой контекст всего этого, но песня – это любовь, слушаю на репите".

Напомним, Дорофеева с новым бойфрендом записали новую песню о своей любви, украинцы в ярости

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, какие мужчины ее привлекают сильнее всего



