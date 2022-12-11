Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який став головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Топольський і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Алекс вирішив розповісти, яку різницю у віці припускає з дівчиною.

"Ніякий", - лаконічно розповів Алекс у відео.

"Яка різниця у віці з дівчиною для мене допустима. А що ви думаєте з цього приводу?" - написав зірка під відео.

"Як добре Ви говорите українською! Шкода, що шоу йде з перекладом!", "А якщо дівчина старша на 10-20 років)) Поки що молоді, то це норм: амур, романтика... Але потім вік дає про себе знати. Якщо, наприклад, жінці буде 50-60, а тобі 30-40, то тоді все по-іншому. Як би ти від цього не тікав;) Молоде тіло, воно і в Африці молоде" моя різниця у віці 8 років, і нічого живемо і радіємо насолоджуємося і собою і життям.

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