Алекс Топольский рассказал, что давно перестал общаться с семьей отца, которая проживала на россии. Но с родным братом Максимом Топольским, отношения он поддерживал.

Как сообщает Politeka.net, у главного героя 12-го сезона шоу "Холостяк" (СТБ) Алекса Топольского на россии проживает родной брат по папиной линии. Они были очень близки и всегда являлись поддержкой друг для друга, несмотря на расстояние. В интервью Славе Демину для YouTube-канала "Люкс ФМ" он признался, что их теплые отношения полностью прекратились после 24 февраля.

Алекс Топольский рассказал, что давно перестал общаться с семьей отца, которая проживала на россии. Но с родным братом Максимом Топольским, отношения он поддерживал вплоть до вторжения рф в Украину.

Его брат попал под влияние российской пропаганды и после 24 февраля начал писать брату абсурдные сообщения об "освободителях" Украины.

"Это непростой момент. С Максом у нас были очень крутые отношения. Он мне помогал, был очень классным старшим братом. Первое наше общение, первые разговоры после полномасштабного вторжения – я был в шоке от его позиции. Я не ожидал такого, когда мы говорили открыто и откровенно", – признался Алекс Топольский.

Несмотря на затуманенный пропагандой разум брата, Топольский не оставлял надежд доказать ему правду.

Он показывал реакцию мира на все это, сбросил ему несколько новостных ресурсов, где нужно черпать информацию, где есть объективная правда. Благодаря терпению и желанию достучаться до родственника "Холостяку" это удалось.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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