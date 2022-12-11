Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Алекс решил рассказать, какую разницу в возрасте допускает с девушкой.

"Никакой", - лаконично рассказал Алекс в видео.

"Какая разница в возрасте с девушкой для меня допустима. А что вы думаете по этому поводу?", - написал звезда под видео.

"Как хорошо Вы говорите по-украински! Жаль, что шоу идет с переводом!", "А если девушка старше на 10-20 лет)) Пока молодые, то это норм: амур, романтика... Но потом возраст дает о себе знать. Если, например, женщине будет 50-60, а тебе 30-40, то тогда все по-другому. Как бы ты от этого ни убегал;) Молодое тело, оно и в Африке молодое", "Любви все годы подвластны, моя разница в возрасте 8 лет, и ничего живем и радуемся наслаждаемся и собой и жизнью".

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