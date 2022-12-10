Модель та блогерка, "Міс Україна Всесвіт 2021" та учасниця шоу "Холостяк" Анна Неплях, яка була жертвою домашнього насильства, зробила важливу заяву.

Напередодні зірка вперше відверто розповіла, як потрапила в ситуацію домашнього насильства близько 5 років тому. Її хлопець зловживав алкоголем, ображав та бив її. Розсталася пара у відділенні поліції, бо Анна більше не витримала. Неплях довго відходила від цих стосунків та працювала з психотерапевтом і тільки з часом змогла відпустити ситуацію.

Цього разу а своїй сторінці в Instagram модель нагадала, що з 25 листопада по 10 грудня проходить міжнародна акція «16 днів проти насильства», яка покликана привернути увагу до глобальних проблем, пов’язаних з подоланням всіх форм ґендерно зумовленого насильства, зокрема насильства в сім’ях.

"Я на своєму досвіді, на жаль, знаю, що таке домашнє насильство і закликаю якомога скоріше вийти із цих стосунків", — наголосила Анна Неплях та поділилася чек-листом, який допоможе зрозуміти, в яких стосунках ви знаходитесь.

У здорових стосунках на всі питання відповіді будуть позитивними, відповідь "ні" — привід задуматися та звернутися по допомогу:

Ти відчуваєш себе безпечно, спокійно та щасливо у стосунках?

Ти можеш вільно висловлювати свою думку?

Твої кордони та твій особистій простір поважають?

Ти можеш вільно обирати роботу, свій зовнішній вигляд, дозвілля, друзів та подруг?

Ти можеш розвиватися та задовольняти свої потреби?

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