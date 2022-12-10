Напередодні зірка вперше відверто розповіла, як потрапила в ситуацію домашнього насильства близько 5 років тому. Її хлопець зловживав алкоголем, ображав та бив її. Розсталася пара у відділенні поліції, бо Анна більше не витримала. Неплях довго відходила від цих стосунків та працювала з психотерапевтом і тільки з часом змогла відпустити ситуацію.
Цього разу а своїй сторінці в Instagram модель нагадала, що з 25 листопада по 10 грудня проходить міжнародна акція «16 днів проти насильства», яка покликана привернути увагу до глобальних проблем, пов’язаних з подоланням всіх форм ґендерно зумовленого насильства, зокрема насильства в сім’ях.
"Я на своєму досвіді, на жаль, знаю, що таке домашнє насильство і закликаю якомога скоріше вийти із цих стосунків", — наголосила Анна Неплях та поділилася чек-листом, який допоможе зрозуміти, в яких стосунках ви знаходитесь.
У здорових стосунках на всі питання відповіді будуть позитивними, відповідь "ні" — привід задуматися та звернутися по допомогу:
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