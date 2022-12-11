Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг на шоу "Голос країни", будучи в команді Наді Дорофєєвої. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сергій поділився кадрами, де танцював танець Венздей.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ти був злодієм у фільмі "Сам вдома"?", "Все, закриваємо тренд. Круче вже не буде", "Чому це так смішно і в той же час красиво?", "Не падати духом-це не відставати від трендів!" "Я люблю твоє почуття гумору!!" , реально крутий", "Тупувато".

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський випробував руки на міцність у спортзалі.

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