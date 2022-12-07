Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря участию в шоу "Голос країни". Звезда был в команде Нади Дорофеевой, благодаря которой ему удалось победить на шоу. Теперь за Сергеем следят десятки тысяч украинцев. А после 24 февраля Сергей активно занялся сборами денег для ВСУ, выступая прямо с уличными концертами. Звезда настолько стал успешен, что некоторые его выступления набрали миллионы просмотров в Фейсбук. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Лазановский показал кадры, как тренировался в спортзале, поделившись в своем сторис. Звезда стоял перед зеркалом, взяв гантели в руки и делал упражнение.

"Вчера выжил. Но сегодня Василий добивает", - написал Лазановский в своем блоге.

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