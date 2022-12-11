Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил на шоу "Голос країни" будучи в команде Нади Дорофеевой. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Сергей поделился кадрами, где танцевал танец Венздей.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты был вором в фильме "Сам дома"?", "Все, закрываем тренд. Круче уже не будет", "Почему это так смешно и в то же время красиво?", "не падать духом-это не отставать от трендов!", "Я обожаю твое чувство юмора!!", "Как пластично", "Талантище", "Шикарно", "Макияж бомба", "какая безумная харизма брат, закрываем тренд", "Сережа, 27 годиков", "Этот вариант, реально крут", "Туповато".

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