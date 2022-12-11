Як пише Politeka.net , Микита Добринін - головний герой шоу "Холостяк", де перемогла Даша Квіткова. Пара одружилася і зараз вони мають спільний син Лев. Не забуває дружина Микити і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Даша показала результат фотосесії, поділившись кадрами у своєму блозі.

"10 фото. ну що, вибираємо?" - написала Квіткова.

"Холостяк" Михайло Заливако відреагував на публікацію: "Vogue, це ви, хлопці?"

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Моя перша леді", "Ти просто вогонь", "Ви груди зробили?", "Дуже хороші! Ви зробили груди?", "Це занадто складне завдання", "Ви робили собі груди після пологів?) Вони такі гарні стали" , "Можна дізнатися фотографа, ви неймовірна краса", "Неможливо вибрати", "Чому приховала пластику грудей?", "Я одна помітила нові груди?))", "Які Ви харизматичні!", "Даша, всім потрібно знати, хто так ювелірно робить груди”.

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" у незвичайному образі здивувала новою фотосесією.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Добринін зізнався, як змінилося його життя через війну.

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" в затишному образі здивувала незвичайним макіяжем.



