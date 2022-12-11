Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - главный герой шоу "Холостяк", где победила Даша Квиткова. Пара женилась и сейчас у них есть общий сын Лев. Не забывает жена Никиты и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Даша показала результат фотосессии, поделившись кадрами в своем блоге.

"10 фото. ну что, выбираем?", - написала Квиткова.

"Холостяк" Михаил Заливако отреагировал на публикацию: "Vogue, это вы, ребят?".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя первая леди", "Ты просто огонь", "Вы грудь сделали?", "Очень хорошие! Вы сделали грудь?", "Это слишком сложная задача", "Вы делали себе грудь после родов?) Они так хороши стали", "Можно узнать фотографа, вы невероятная красота", "Невозможно выбрать", "Почему скрыла пластику груди?", "Я одна заметила новую грудь?))", "Какая Вы харизматичная!", "Даша, всем нужно знать, кто так ювелирно делает грудь".

Напомним, Квиткова из "Холостяка" в необычном образе удивила новой фотосессией

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