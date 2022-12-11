Як пише Politeka.net , Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала однією з виконавиць "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Адамчук показала, як провела Новий рік на Мальдівах. Зірка була у шикарній сукні, позуючи біля імпровізованої ялинки.
"Як зустріла рік не у своїй шкурі, так і провела)
PS Торішнє архівне відео з Мальдів.
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Іноді я тішуся, що час летить швидко)", - написала Марта.
Фанати поставили понад 100 лайків та написали коментарі:
"Легендарний був Новий рік… нічого не скажеш. Такий контраст аж око в бомбосховищі тріпало))))", "Тигра леопардівна", "Яка ти гарненька", "Дівчата такі дівчатка", "Супер".
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