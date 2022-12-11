Певица Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала, как провела время на Мальдивах, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала одной из исполнительниц "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Адамчук показала, как провела Новый год на Мальдивах. Звезда была в шикарном платье, позируя возле импровизированной елки.

"Как встретила год не в своей шкуре, так и провела)

P.S.Прошлогоднее архивное видео из Мальдив.

Иногда я радуюсь, что время летит быстро)", - написала Марта.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Легендарный был Новый год… ничего не скажешь. Такой контраст аж глаз в бомбоубежище трепало))))", "Тигра леопардовна", "Какая ты красивенькая", "Девочки такие девочки", "Супер".

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