Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала одной из исполнительниц "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Адамчук показала, как провела Новый год на Мальдивах. Звезда была в шикарном платье, позируя возле импровизированной елки.
"Как встретила год не в своей шкуре, так и провела)
P.S.Прошлогоднее архивное видео из Мальдив.
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Иногда я радуюсь, что время летит быстро)", - написала Марта.
Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Легендарный был Новый год… ничего не скажешь. Такой контраст аж глаз в бомбоубежище трепало))))", "Тигра леопардовна", "Какая ты красивенькая", "Девочки такие девочки", "Супер".
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