Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала свого чоловіка, спробувавши довести, що артист ще молодий.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак, який нещодавно одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою, незважаючи на різницю у віці в кілька десятків років. У пари вже є син Михайло, четверта дитина для Віктора та первісток для Каті. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Репяхова вирішила показати чоловіка, якого часто називають старим дідом, що тригерит Катю. На фото Павлик підняв руки, вихваляючись своїми біцепсами.

"А ви кажете, старий дід", - написала Репяхова.

Після цього Катя похвалилася своїми чоботями.

"Тепер про мої чобітки. Насправді я довго шукала собі зимове взуття", - додала Катя.

А до цього Репяхова похизувалась родичами свого чоловіка.

"У Михасика хрещеник дуже талановитий музикант. А хрещениця організатор цього концерту, наша Віка", - зазначила Катя.

Нагадаємо, молода дружина Павлика згадала найважчий період після народження сина.

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