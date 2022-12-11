Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова показала своего мужа, попытавшись доказать, что артист еще молод.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который не так давно женился на молодой блогерке Кате Репяховой, несмотря на разницу в возрасте в несколько десятков лет. У пары уже есть сын Михаил, четвертый ребенок для Виктора и первенец для Кати. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Репяхова решила показать мужа, которого часто называют старым дедом, что тригерит Катю. На фото Павлик поднял руки, хвастаясь своими бицепсами.

"А вы говорите старый дед", - написала Репяхова.

После этого Катя похвасталась своими сапогами.

"Теперь о моих сапожках. На самом деле я долго искала себе зимнюю обувь", - добавила Катя.

А до этого Репяхова похвасталась родственниками своего мужа.

"У Михасика крестник очень талантливый музыкант. А крестница организатор этого концерта, наша Вика", - отметила Катя.

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