Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который не так давно женился на молодой блогерке Кате Репяховой, несмотря на разницу в возрасте в несколько десятков лет. У пары уже есть сын Михаил, четвертый ребенок для Виктора и первенец для Кати. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Репяхова решила показать мужа, которого часто называют старым дедом, что тригерит Катю. На фото Павлик поднял руки, хвастаясь своими бицепсами.
"А вы говорите старый дед", - написала Репяхова.
После этого Катя похвасталась своими сапогами.
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"Теперь о моих сапожках. На самом деле я долго искала себе зимнюю обувь", - добавила Катя.
А до этого Репяхова похвасталась родственниками своего мужа.
"У Михасика крестник очень талантливый музыкант. А крестница организатор этого концерта, наша Вика", - отметила Катя.
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