Как сообщает Politeka.net, жена украинского певца Виктора Павлика не может жить без выходов в шикарных нарядах. И с наступлением теплого сезона они становятся все более яркими и примечательными. Несколько часов назад Катерина Репяхова запостила в своем Инстаграм видео, на котором показала шикарный образ.

Катерина Репяхова надела облегающее платье с длинным пояском и вырезом, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Дополнили наряд светлые уги на плоской подошве, а также крошечный золотистый браслет на руке. Последний штрих к как всегда безупречному образу - макияж в нежных едва заметных оттенках и прическа со структурированными прядями.

Перед камерой жена украинского певца Виктора Павлика принималы разные позы и очень мило улыбалась. Сын пары - Михаил также покрутился возле мамы и попал в объектив камеры.

Пользователи сети писали в комментариях комплименты для Екатерины Репяховой: "Красота, фигура просто супер! Поздравляю с днем ангела", "Очень красиво, с днем ангела Екатерина", "Лучший период", "О боже!", "Королева", "Вау!", "Я хочу такой наряд", "Мощно", "О боже, девочка, ты сведешь меня с ума".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.