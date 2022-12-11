Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Пара вже одружилася і виховує сина Лева. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами у своєму блозі.
"На "сніданку з 1+1" зауважила, що Микита не носить обручку", - написала Квіткова.
"Микита, а я тобі казала, щоб ти повернувся додому і взяв обручку. Він носить, просто сьогодні забув на столі", - написала Даша у відповіді.
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"Чому в тебе завжди короткий манікюр!" - запитав фанат.
"Взагалі не зрозуміла вашої пред'яви. Бо я так хочу? Мені так подобається, мені комфортно, коли манікюр акуратний, а не як у кішечки", - відповіла Даша.
"Вітаю, що попросили для себе та сина у Миколи під подушку?", - запитав фанат.
"Привіт) Собі нічого не просила. А синові Микола приніс пластилін, глину для ліплення та пальчикові фарби. Йому це дуже подобається, тому щодня розважаємось як можемо", - написала Квіткова.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна Квіткова поскаржилася, що втратила через вагітність.
А ще Politeka повідомляла, що Квіткова з "Холостяка" у незвичайному образі здивувала новою фотосесією.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Добринін зізнався, як змінилося його життя через війну