Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара уже женилась и воспитывает сына Льва. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами в своем блоге.

"На "сниданку с 1+1" заметила, что Никита не носит обручальное кольцо", - написала Квиткова.

"Никита, а я тебе говорила, чтобы ты вернулся домой и взял обручальное кольцо. Он носит, просто сегодня забыл на столе", - написала Даша в ответе.

"Почему у тебя всегда короткий маникюр!", - спросил фанат.

"Вообще не поняла вашей предъяви. Ибо я так хочу? Мне так нравится, мне комфортно, когда маникюр аккуратный, а не как у кошечки", - ответила Даша.

"Приветствую, что попросили для себя и сына у Николая под подушку?", - спросил фанат.

"Привет) Себе ничего не просила. А сыну Николай принес пластилин, глину для лепки и пальчиковые краски. Ему это очень нравится, поэтому каждый день развлекаемся как можем", - написала Квиткова.

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