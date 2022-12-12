Кендалл Дженнер є найстрункішою із сімейства Кардаш'ян, а також єдиною, хто, як і раніше, не поспішає заводити сім'ю та дітей. Дівчина не раз говорила про своє бажання жити для себе, відпочивати та піклуватися про близьких.

В Інстаграм у Кендал можна побачити досить багато яскравих кадрів та образів, які дивують публіку. Наприклад, дівчина любить демонструвати бекстейдж із рекламних фотосесій для модних колекцій одягу, рекламує продукцію сестер, але рідко показує щось особисте.

Тому живі фото із відпочинку моделі на вечірці одразу привернули увагу.

«Щасливих ночей» – написала Кендал під кадрами.

У мережі відреагували:

"Найкращий!; Це реклама щастя; Люблю вас сім'я ❤️; люблю ці ночі 🫶🏾🖤; щасливі ночі? Кріштіану Роналду щойно програв свій останній матч на чемпіонаті світу.; Дівчата просто хочуть повеселитися 🤭; найкрутіша дівчина, яку я коли-небудь знав».

Одна з найоплачуваніших моделей Кендалл не раз говорила, що їй подобається доглядати дітей сестер, проводити з хлопцями час. Але сама вона хоче думати про себе, наглядати за домашнім улюбленцем і вражати фігурою.

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