Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка стала новою ведучою шоу "Орел і Решка". А нещодавно зірка вирішила припинити стосунки із продюсером Олексієм Потапенком (Потапом). Не забуває Мішель і про Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Андраде влаштувала гарячі танці із подружкою.

"Вибачте мене", - написала Мішель під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Звідки цей чорний костюм він неймовірний", "Український Венздей", "Нарешті, хоч хтось слухає реггетон пісні, я вже задовбала всім розповідати про Реггетон", "Зроби косплей на Венздей", "Що за прекрасний костюм", "Обожнюю тебе з самого дитинства, богиня", "боже відразу і не дізналася, які ви прекрасні", "я пам'ятаю моя хрещена дуже любила твої пісні а зараз вона назавжди поїхала ...... дуже сумую за нею", "Хочу після нашої перемоги, з тобою зустрітися десь у кафе, з тебе селфі».

Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде в корсеті та панчохах влаштувала спеку

А ще Politeka повідомляла, що Андраде зізналася, що проведення часу з її коханим не можна назвати щасливим.

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде вразила чуттєвими кадрами з виступу



