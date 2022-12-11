Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами зіркової мами, ставши співачкою. А цього року Маша вирушила на навчання до Лондона. Не забуває донька Олі та про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Маша вирішила підтримати тренд Венздей, станцювавши цей танець. А поруч із дочкою Полякової позував якийсь підліток у костюмі та масці на голові.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Хто це поруч?", "Олькін майбутній зять", "Вау", "Не впізнала красуню", "Іван Золо?", "прекрасна пара", "Слабкувато танцюєш", "Круто", "Вау", "Цей тюбик їй не підходить”.
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Нагадаємо, дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті.
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи.
Також Politeka писала, що дочка Полякової після погроз кинути навчання в Лондоні раптово опинилась у Грузії.