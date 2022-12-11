Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами зіркової мами, ставши співачкою. А цього року Маша вирушила на навчання до Лондона. Не забуває донька Олі та про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Маша вирішила підтримати тренд Венздей, станцювавши цей танець. А поруч із дочкою Полякової позував якийсь підліток у костюмі та масці на голові.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хто це поруч?", "Олькін майбутній зять", "Вау", "Не впізнала красуню", "Іван Золо?", "прекрасна пара", "Слабкувато танцюєш", "Круто", "Вау", "Цей тюбик їй не підходить”.

Нагадаємо, дочка Полякової показала, як виглядає зіркова мати у звичайному житті.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової наочно показала, чим відрізняється різдвяне небо України та Європи.

Також Politeka писала, що дочка Полякової після погроз кинути навчання в Лондоні раптово опинилась у Грузії.



