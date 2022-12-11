Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы, став певицей. А в этом году Маша отправилась на учебу в Лондон. Не забывает дочь Оли и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша решила поддержать тренд Венздей, станцевав тот самый танец. А рядом с дочерью Поляковой позировал какой-то подросток в костюме и маске на голове.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кто это рядом?", "Олькин будущий зять", "Вау", "Не узнала красотку", "Иван Золо?", "прекрасная пара", "Слабовато танцуешь", "Круто", "Вау", "Этот тюбик ей не подходит".

Напомним, дочь Поляковой показала, как выглядит звездная мать в обычной жизни

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