Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам звездной мамы, став певицей. А в этом году Маша отправилась на учебу в Лондон. Не забывает дочь Оли и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Маша решила поддержать тренд Венздей, станцевав тот самый танец. А рядом с дочерью Поляковой позировал какой-то подросток в костюме и маске на голове.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Кто это рядом?", "Олькин будущий зять", "Вау", "Не узнала красотку", "Иван Золо?", "прекрасная пара", "Слабовато танцуешь", "Круто", "Вау", "Этот тюбик ей не подходит".
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