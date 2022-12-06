Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 17-летнюю Машу. Старшая дочь сейчас учится в Лондоне и делает первые шаги в карьере певицы. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

"Мама: зачем тебе на концерт Поляковой? Она есть у нас дома!", - написала сначала Маша.

"Полякова дома", - написала дочь Оли и показала звездную маму, которая лежит в кровати.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну можно хотя бы дома отдохнуть", "Украинской клавиатуры нет?", "Крашиха, вы не понимаете, это стиль по-домашнем", "Стоп, это реально Полякова или просто человек, который похож на нее", "У Глюкозы идею украла", "Оля без макияжа выглядит на 20 лет младшей и вообще очень красивая", "Боже, я с Олей попутала, такие красотки", "Так похожа с этой тетей, капец", "Она всегда красивая".

Напомним, дочь Поляковой наглядно показала, чем отличается рождественское небо Украины и Европы

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