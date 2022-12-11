Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка нещодавно пішла з гурту "Час і Скло". А після цього артистка порвала з Володимиром Дантесом, пішовши до друга родини Михайла Кацуріна, який теж покинув дружину Дашу. А на Миша та Надя записали свою першу спільну пісню. Зірка продовжила підігрівати до неї інтерес, поділившись на відео в ТікТок.

"Муд 2022", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вижили дантеса з Дашею з хати", "А виживати де, в Іспанії?", "Вижили, а що далі? вулицям пізно, хтось шукає Надію очима, коротше приспів: Дівчинка Надя, кохання проміняє, кохання проміняє",

"Шкода Дашу, вона ще любила Кацуріна", "За кордоном всі б ми вижили", "Дуже багато Надя запитують... Де ти вижила? Напевно, такий важкий шлях пройшла...".

Нагадаємо, Дорофєєва з новим бойфрендом записали нову пісню про своє кохання, українці в люті

А ще Politeka писала, що Дорофєєва та Кацурін заспівали про свої стосунки, але нарвались на критику

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва зізналася, які чоловіки її приваблюють найсильніше.



