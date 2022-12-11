Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно ушла из группы "Время и Стекло". А после этого артистка порвала с Владимиром Дантесом, уйдя к другу семьи Мише Кацурину, который тоже бросил жену Дашу. А на Миша и Надя записали свою первую совместную песню. Звезда продолжила подогревать к ней интерес, поделившись видео в ТикТок.

"Муд 2022", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Выжили Дантеса с Дашей из хаты", "А выживать где, в Испании?", "Выжили,а что дальше? Пустота и ничего больше,к сожалению всё потеряно,как вот себя восстановить после всего то", "кто то бродит по улицам поздно,кто то ищет Надежду глазами,короче припев: Девочка Надя, любовь променяет, любовь променяет",

"Жаль Дашу, она еще любила Кацурина", "За границей все б мы выжили", "Очень много Надя спрашивают... Где ты выжила? Наверное, такой трудный путь прошла...".

Напомним, Дорофеева с новым бойфрендом записали новую песню о своей любви, украинцы в ярости

А еще Politeka писала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику

Также Politeka сообщала, что Дорофеева призналась, какие мужчины ее привлекают сильнее всего



