Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик – відомий український хіп-хоп виконавець. Зірка підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але в українців залишилися претензії до співака через підвішені питання, чому Монатик спочатку не був на Батьківщині з початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Дмитро і про ТікТок, де ділиться із фанатами своєю творчістю.
"Коли на благодійному концерті у Харкові для сімей військових вирішив заспівати з першого ряду", - написав Монатик.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ого, нещодавно був він в Іспанії", "А де ви були весь час?", "На передову! Як наші чоловіки та сини! ", "Діма, вистачить точити", "Рознесло вшир Монатика", "ніби всі стоять на нулі, захищаючи ваше життя, ці топ першими здерлися з країни", "Дімася, щось ти став ширшим".
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Нагадаємо, Монатик змусив українців захоплюватися після каверу на пісню легендарного Мозгового.
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