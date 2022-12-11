Як пише Politeka.net , Дмитро Монатик – відомий український хіп-хоп виконавець. Зірка підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але в українців залишилися претензії до співака через підвішені питання, чому Монатик спочатку не був на Батьківщині з початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Дмитро і про ТікТок, де ділиться із фанатами своєю творчістю.

"Коли на благодійному концерті у Харкові для сімей військових вирішив заспівати з першого ряду", - написав Монатик.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ого, нещодавно був він в Іспанії", "А де ви були весь час?", "На передову! Як наші чоловіки та сини! ", "Діма, вистачить точити", "Рознесло вшир Монатика", "ніби всі стоять на нулі, захищаючи ваше життя, ці топ першими здерлися з країни", "Дімася, щось ти став ширшим".

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@monatik.official

Коли на благодійному концерті в Харкові для сімей військових вирішив заспівати з першого ряду #ДивнаНіч #Монатік #Monatik #Харків #Kharkiv

♬ original sound - Dmitriy Monatik

Нагадаємо, Монатик змусив українців захоплюватися після каверу на пісню легендарного Мозгового.

А ще Politeka повідомляла, що Діма Монатик повернувся до Києва та вразив українців новими кадрами.

Також Politeka писала, що виступ Діми Монатика у Києві довелося зупинити через росіян, з'явилися кадри