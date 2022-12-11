Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский хип-хоп исполнитель. Звезда поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, но у украинцев остались претензии к певцу из-за подвешенных вопросов, почему Монатик изначально не был на Родине с начала полномасштабного вторжения. Не забывает Дмитрий и о ТикТок, где делится с фанатами своим творчеством.

"Когда на благотворительном концерте в Харькове для семей военных решил спеть с первого ряда", - написал Монатик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ого, недавно был он в Испании", "А где вы были все время?", "На передовую! Как наши мужья и сыновья! И они не носят патриотические сердечки. Они молча защищают нашу страну. С ними служат и музыканты и депутаты", "Дима, хватит точить", "Разнесло вширь Монатика", "точно все стоят на нуле, защищая вашу жизнь, эти топ первыми содрались из страны", "Димася, что-то ты стал шире".

Напомним, Монатик заставил украинцев восхищаться после кавера на песню легендарного Мозгового

А еще Politeka сообщала, что Дима Монатик вернулся в Киев и поразил украинцев новыми кадрами

Также Politeka писала, что выступление Димы Монатика в Киеве пришлось остановить из-за россиян, появились кадры



