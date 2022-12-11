Співачка Оля Полякова презентувала пісню українською, але не всі фанати оцінили її старання.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Полякова поділилася відео у ТікТок, де заспівала "Королеву ночі" українською.

"Королева ночі" на грузинському "Night life show"! Як вам пісня у новому звучанні?", - написала Полякова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Яка вона бомбезна у 44 роки так виглядаєш круто. Розумна, красива, міцний шлюб, розумні гарні діти. Приклад для багатьох", "Ти тепер вільний", "Як то свободний. Українською вільний", "Не свободний, а вільний. Але все добре, молодець", "Тільки ще замінити свободний - вільний, самостійний і буде ок", "Оленька пісня бомба. Українською звучить дуже круто. До речі слово свободний є в український мові", "Українською звучить супер, і мені пофігу на слово "свободний", пісня".

Нагадаємо, Полякова відповіла хейтерам, яким не сподобався український переклад "Королеви ночі"

Також Politeka повідомляла, що Полякова розповіла про молодшу доньку, яка тепер не живе з нею.

А ще Politeka писала, що Полякова чесно висловилася, що зараз думає про сучасну молодь, здивувавши українців



