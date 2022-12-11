Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Полякова поделилась видео в ТикТок, где спела "Королеву ночи" на украинском.
"Королева ночи" на грузинском "Night life show"! Как вам песня в новом звучании?", - написала Полякова.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая она бомбезная в 44 года так выглядишь круто. Умная , красивая, крепкий брак, умные красивые дети. Пример для многих", "Ты теперь вільний", "Как то свободный. На украинском вільний", "Не свободный, а вільний. Но все хорошо, молодец", "Только еще заменить свободный - вільний, самостоятельный и будет ок", "Оленька песня бомба. По-украински звучит очень круто. Кстати слово свободный есть в русском языке", "По-украински звучит супер, и мне пофигу на слово "свободный", песня".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Конфуз случился с кумой Дзидзьо Цибульской перед выходом на сцену: "Забыла нижнее..."
Лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка после шквала критики сделал новое заявление: что произошло
В России 12-летнему школьнику пришла повестка в военкомат, родители возмущены: "ставят же с 16"
"Это вынужденный шаг": Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость
Напомним, Полякова ответила хейтерам, которым не понравился украинский перевод "Королевы ночи"
Также Politeka сообщала, что Полякова рассказала о младшей дочери, которая теперь не живет с ней
А еще Politeka писала, что Полякова честно высказалась, что сейчас думает о современной молодежи, удивив украинцев