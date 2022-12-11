Певица Оля Полякова презентовала песню на украинском языке, но не все фанаты оценили ее старания.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в этот раз Полякова поделилась видео в ТикТок, где спела "Королеву ночи" на украинском.

"Королева ночи" на грузинском "Night life show"! Как вам песня в новом звучании?", - написала Полякова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая она бомбезная в 44 года так выглядишь круто. Умная , красивая, крепкий брак, умные красивые дети. Пример для многих", "Ты теперь вільний", "Как то свободный. На украинском вільний", "Не свободный, а вільний. Но все хорошо, молодец", "Только еще заменить свободный - вільний, самостоятельный и будет ок", "Оленька песня бомба. По-украински звучит очень круто. Кстати слово свободный есть в русском языке", "По-украински звучит супер, и мне пофигу на слово "свободный", песня".

Напомним, Полякова ответила хейтерам, которым не понравился украинский перевод "Королевы ночи"

Также Politeka сообщала, что Полякова рассказала о младшей дочери, которая теперь не живет с ней

А еще Politeka писала, что Полякова честно высказалась, что сейчас думает о современной молодежи, удивив украинцев



